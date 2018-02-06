وظائف شاغرة للجنسين بشركة جاش القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة جاش القابضة المتخصصة بمجال إدارة المرافق والتشغيل والصيانة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين من الجنسين، منذ 4 فبراير 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى ” أخصائي الاتصالات “، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، للعما بفروع امراكز الاتصال التابعة للشركة في كلًا من مكة المكرمة والرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأضافت أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شرةط الوظائف المعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي http://www.jash.com.sa/ar/careers/