جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

قالت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، إنها في حاجة لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف إدارية للرجال.

وأوضحت أن الوظائف لحملة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– أخصائي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الرياضيات)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة جودة ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة الجودة، التعليم الطبي، العلوم الصحية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلأكتروني للتوظيف، وللتقديم والمزيد من التفاصيل عبر الرابط..هنا