غرفة الرياض تسرد 9 أنواع من الإعلانات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت غرفة الرياض أن هناك تسع أنواع من الإعلانات، مشيرة إلى أن الإعلان هو أسلوب لعرض السلع والخدمات وترويجها بواسطة شخص ما أو وسائل النشر المختلفة، وقد يتم الإعلام بأسلوب مباشر أحياناً أو غير مباشر.

أنواع الإعلانات التي سردتها الغرفة:

1- الإعلان التجاري: ومهتمه تصريف السلع المعلن عنها.

2- الإعلان التعاوني: لمقاومة المنتجب المنافسن.

3- الإعلان التنافسي: ويتعلق بالسلع والخدمات الجديدة في السوق.

4- الإعلان المباشر: عن كل مايتعلق بالسلعة و أماكن تواجدها ومميزاتها وسعرها.

5- الإعلان المزيف: ويتضمن معلومات مغلوطة عن محتويات ومواصفات.

6- إعلان المستهلك: عادة يوجه للمستهلك الأخير مباشرة لتعريفه بمزايا السلعة.

7- الإعلان المضلل: الذي يتضمن عرض أو بيان إو ادعاء كاذب ومضلل.

8- الإعلان البناء: مد الجمهور بالمعلومات الاتصادية المطلوبة عن السلعة أو الخدمة.

9- الإعلان غير المباشر: ويسعى إلى التأثير لسلك سلوكاً معين باستخدام شخصية مشهورة.