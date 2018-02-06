العدل: فسخ الولاية على القاصر في حالة عدم الأمانة

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة، الصادرة عن المحاكم في المملكة؛ وجاء ذلك سعيًا منها لنشر الثقافة العدلية.

ونشرت الوزارة، حكم قضائي متعلق بـ ” فسخ ولاية لعدم الأمانة ” ، وسردت تفاصيله، حيث أوضحت أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعي عليه بصفته وليًا على ابنها القاصر سنًا، طالبة فسخ ولايته عليه؛ وذلك لعدم أمانته وقيامه بتزوير وكالة باسم المدعية ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أقر بتزوير الوكالة الصادرة من المدعية للمدعى عليه مزورة وغير صحيحة.

كما وردت إفادة المحكمة الإدارية، متضمنة صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعي بجريمة التزوير؛ ونظرًا لعدم تحقق الأمانة في المدعى عليه، وبناء على ذلك فسخ القاضي ولاية المدعى عليه على ابن المدعية، لعدم صلاحيته، وقرر التهميش على صك الولاية، بذلك بعد اكتساب الحكم، القطعية، وأفهمت المدعية بأن لها التقدم بطلب الولاية على ابنها، إذا رغبت بذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.