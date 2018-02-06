إصابة المرأة بالسكري يعجل من بلوغها سن اليأس

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسات حديثة أن مرض السكري يُعجّل بانقطاع الطمث، فتصل مريضات السكري إلى هذه المرحلة الحرجة من العمر المعروفة ” بسن اليأس ” مبكراً.

حيث أن مخزون البويضات ينضب لدى المريضات بشكل أسرع، مع عجز المبايض يتدهور هرمون ” الأستروجين ” بشدة، مما يؤثر بالسلب على امتصاص الأنسولين، وهو ما يسفر عن تقلبات مفاجئة في مستوى السكر بالدم، حتى لدى المريضات، اللواتي يكون مستوى السكر لديهن مضبوطاً.

كما يرتفع لدى مريضات السكري في مرحلة انقطاع الطمث خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

ولتجنب هذه المخاطر، نصح الأطباء مريضات السكري باستشارة طبيب أمراض نساء بصفة دورية، مشددة على أهمية ضبط مستوى السكر بالدم دائماً قدر المستطاع والحفاظ على وزن الجسم الصحي، وذلك من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية ، بالإضافة إلى إتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه قليلة السكر والابتعاد عن الدهون والحلويات.