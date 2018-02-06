رجل في حياة سميرة سعيد يمنعها من الزواج

نورة الشهري(صدى):

خرجت الديفا سميرة سعيد عن صمتها ، للرد على ما نشر بإحدى وسائل الإعلام ، بأنها تفكر في ترك مصر والعودة إلى المغرب .

وقالت سميرة في تصريحات صحفية ، إن أقوالها فهمت بالشكل الخاطئ وما قصدته بالذهاب الى المغرب ، أنها إذا قررت اعتزال الفن بعد سنوات فسوف تعيش مع أسرتها حياة هادئة في المغرب ، مؤكده ، وليس معنى ذلك أن أبتعد عن مصر نهائياً .

وحول الإقدام على الزواج ، قالت سميرة ، لا أعتقد أنني سأفكر في الأمر فأبني شادي هو كل حياتي وأكتفي بوجوده وبفني فقط .