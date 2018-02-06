رجل في حياة سميرة سعيد يمنعها من الزواج
خرجت الديفا سميرة سعيد عن صمتها ، للرد على ما نشر بإحدى وسائل الإعلام ، بأنها تفكر في ترك مصر والعودة إلى المغرب .
وقالت سميرة في تصريحات صحفية ، إن أقوالها فهمت بالشكل الخاطئ وما قصدته بالذهاب الى المغرب ، أنها إذا قررت اعتزال الفن بعد سنوات فسوف تعيش مع أسرتها حياة هادئة في المغرب ، مؤكده ، وليس معنى ذلك أن أبتعد عن مصر نهائياً .
وحول الإقدام على الزواج ، قالت سميرة ، لا أعتقد أنني سأفكر في الأمر فأبني شادي هو كل حياتي وأكتفي بوجوده وبفني فقط .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 3 ساعات
اي زواج الله يهديكم عمرها تعدي 60 و ربنا يخلي لها ولدها و للعلم عمرة اكثر من 25 و ربنا يخلية لها و يحفظهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26531 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنتظريني
لاصار عمري ستين سنة
جيت
وخطبتس
والزواج بعد السبعين🤗🤗🤗🤗