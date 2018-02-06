التعليم تسعى إلى تدريب 300 ألف من منسوباتها على القيادة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مديرة عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الدكتورة جواهر الشثري، خلال كلمة ألقتها أمس الإثنين، في المشروع التثقيفي التوعوي قيادة آمنة في مرحلته الثانية، والذي تقيمه الوزارة في مكة المكرمة، أنه يهدف البرنامج إلى تمكين منسوبات وزارة التعليم من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من القيادة الآمنة.

وأضافت ” الشثري ” أنه يتم ذلك بإكسابهن المعارف الاتجاهات وأدبيات قيادة المركبة اللازمة للسلامة المرورية، لافتةً إلى أن هذه الخطوة المباركة تتأمل أن تكون خطوة معززة لها، وتحسب لها في إنجازاتها حتى تصبح أكثر تطوراً.

وأشارت ” الشثري ” إلى أن هذه الخطوة تأتي مكملةً للأدوار التي تدعمها جملة قرارات التحول النوعي في المملكة من الجوانب الحيوية والاقتصادية وتأتي تبعاً لرؤية المملكة 2030، كما يستهدف المشروع أكثر من 300 ألف موظفة.

وأكدت ” الشثري ” أن السماح للمرأة بالقيادة يلبي لها شيئًا من الاحتياج والدفع بعجلة التنمية نحو المسار الصحيح، مشيرةً إلى أنه لابد أن تكون هذه الفرصة المتاحة لنا ضمن قيم وأخلاقيات تضبط هذه الفرصة المتاحة لهم ضمن قيم وأخلاقيات وتكون وفقاً لتعاليم الدين الحنيف.