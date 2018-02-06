وصول ألكسندر أليتش مدرب الرائد الجديد إلى الرياض

نواف السالم(صدى):

استقبل مطار الملك خالد الدولي، اليوم الثلاثاء، مدرب الرائد، الصربي ألكسندر أليتش ومساعده.

وقال ” الرائد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وصل قبل قليل مدرب فريق الرائد الصربي ” الكسندر اليتش ” ومساعده ” ديغان تريكوفيتش ” إلى مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، هذا وسيباشر المدرب الصربي مهام عمله ابتداءً من مران اليوم، الذي سيقام على ملعب النادي الرئيسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ” .

وكان الرائد أعلن أمس إقالة الرومانى سيبيريا المدير الفنى للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.