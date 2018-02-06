4 أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة وتحافظ عليها

أماني الغامدي(صدى):

تلعب الذاكرة دورًا حيويًا في بناء كينونتنا كبشر، ولعل هذا هو السبب في أن فقد الذاكرة المصاحب لتقدم العمر، يُعظِّم من فقدنا لإحساسنا بذواتنا، بينما يظل البعض الأخر يحتفظ بذاكرة حادة لا يعتريها نقص، ربما تساهم العوامل الوراثية في ذلك، لذا وفي هذا السياق يقدم ” صدى ” بعض الأطعمة التي تساعد على الاحتفاظ بذاكرة قوية وتقويتها مع تقدم العمر.

يجب عليك البدء بتناول الحبوب الكاملة كالبليلة، كذلك ضرورة تناول خلاصة التوت الأزرق؛ لدورها في زيادة تدفق الدم للمخ، مع المواظبة على شرب الشاي بالنعناع، حيث يزيد من قدرتك على الاحتفاظ بذاكرتك خلال العمل المطول لفترات ممتدة.

كذلك تساعد الشوكولاتة السوداء، على تحسين مستوى تشغيل معلومات الرؤية وتحسين حالة النوم، كما تساهم القرفة في تحسين الذاكرة والقدرات المعرفية ومنع الإصابة بمرض ” ألزهايمر ” .