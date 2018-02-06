بالفيديو.. أمير عسير يدشن عدد من المشاريع التنموية في طريب

أبها(صدى):

قام الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمحافظة طريب، للوقوف على سير إنشاء عددًا من المشاريع.

وقال الحساب الرسمي لإمارة عسير على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا على مقطع فيديو نشره: ” الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير خلال وصوله في زيارة تفقدية لمحافظة طريب؛ مدشنناً عدداً من المشاريع التنموية. ”