بالفيديو.. أمير عسير يدشن عدد من المشاريع التنموية في طريب
قام الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمحافظة طريب، للوقوف على سير إنشاء عددًا من المشاريع.
وقال الحساب الرسمي لإمارة عسير على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا على مقطع فيديو نشره: ” الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير خلال وصوله في زيارة تفقدية لمحافظة طريب؛ مدشنناً عدداً من المشاريع التنموية. ”
الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة #عسير
خلال وصوله في زيارة تفقدية لمحافظة#طريب مدشنناً عدداً من المشاريع التنموية pic.twitter.com/BQMXz1CTe2
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٦ فبراير، ٢٠١٨
اترك تعليقاً