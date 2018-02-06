طرق لعلاج بحة الصوت في الشتاء

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الناس من بحة الصوت خاصة في فصل الشتاء، حيث أنها من الأعراض المنتشرة بكثرة في الشتاء .

وترجع بحة الصوت في الغالب إلى اختلاف درجات الحرارة الناجم عن الهواء البارد في الخارج وهواء المدفأة الجاف في الداخل، مما يتسبب في جفاف الغشاء المخاطي للفم والحلق.

ولتجنب ذلك ينصح الأطباء باستخدام مرطبات الهواء، كتعليق مناشف رطبة أو وضع أوعية بها ماء في الغرفة، كما ينبغي ترطيب الغشاء المخاطي للفم من خلال شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات.

كما ينبغي التنفس من الأنف وليس من الفم أثناء التواجد بالخارج، كي يتم فلتره الهواء وتنظيفه وتدفئته أيضاً.

بالإضافة إلى ارتداء شال حول العنق لضمان سريان الدم بشكل جيد في منطقة الحلق وتجنب الشد، ومن المهم أيضاً ” إحماء ” عضلات الحنجرة والحبال الصوتية من خلال ” الدندنة ” مع أغنية في المذياع.