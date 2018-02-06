رئيس الاتحاد الأرجنتيني يثير الشبهات بحضور حفل ميلاد ” تيفيز “

نواف السالم(صدى):

تسبب حضور رئيس الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم، حفل ميلاد مهاجم نادي بوكا جونيورز كارلوس تيفير، في إثارة الريبة حول العلاقة بينهما.

وحضر ” تابيا ” الحفل بعد مباراة بوكا، أمام سان لورينز، والتي شهدت أحداث مثيرة، وهجوم على حكم المباراة الذي انحاز إلى الفريق الأول، وطرد لاعبين من صفوف الفريق الثاني، وهو ما جعل الجماهير تتوقع وجود شبهة رشوة بين رئيس الاتحاد والنادي.

وفي هذا السياق، أوضح تابيا، أنه صديق لكارلوس، لو كان بوكا جونيورز خسر، كان سيحضر الحفل أيضًا.

وعلى جانب أخر، قال رئيس نادي سان لورينزو، ماتياس لامينس، إنه شعر بضيق لرؤية رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وهو يحضر حفل عيد ميلاد أحد لاعبي بوكا جونيورز.