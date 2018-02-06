” كابسارك ” يحاكي بيئة البحث العلمي خلال أول مشاركة بالجنادرية

سعيد العجل(صدى):

يقدم جناح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ” كابسارك ” للأطفال الفرصة لتجرية العمل البحثي ومحاكاة بيئة البحث العلمي، وذلك خلال أول مشاركة للمركز في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، ضمن الجناح الدائم لمنظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ويقدم جناح المركز بدءاً من يوم الخميس القادم وحتى انتهاء أيام المهرجان، ورش عمل مصغرة عن مبادئ اعداد البحوث العلمية في مجالي مزيج الطاقة ومستقبل وسائل النقل ، حيث يمر زائر الجناح بقسمين هم ” اكتشف ” و ” خض التجربة ” ، ويتضمن القسم الأول التعرف على المركز واهدافه ودوره في نشر مفهوم البحث العلمي، ويشتمل القسم الثاني على تجربة العمل في البحث العلمي.

ويعتزم المركز عقد ورش العمل للمهتمين في تجربة البحث العلمي وإتاحة الفرصة لهم لاستخدام قواعد البيانات المفتوحة للمركز كبوابة “كابسارك” لبيانات الطاقة، وسيحصل الأطفال المشاركين في ورشة العمل على هدايا وشهادة ” باحث المستقبل”.

ويسعى المركز من خلال مشاركته الى تكريس خطوات ومفهوم البحث العلمي لدى زوار المهرجان، وتدريبهم على خطوات إعداد البحوث العلمية في كافة المجالات بطريقة مبسطة، ويستهدف نشر مفهوم المعرفة والعلم كمصدر اساسي للاقتصاد عوضاً عن النفط للوصول لرؤية 2030.

ويشتمل ركن ” خض التجربة ” في الجناح على مجسّم بسيط لخطوات ومراحل اجراء البحث العلمي والتي تبدا باختيار المشكلة البحثية ثم البحث عن دراسات سابقة تليها خطوة جمع المعلومات وأخيراً تحليل المعلومات للوصول لنتائج وتوصيات.

وتعتبر تلك الخطوة جزءاً من مبادرات المركز في تعزيز ونشر ثقافة البحث العلمي في المملكة وتعريف أفراد المجتمع بتحديات الطاقة المستقبلية وبسبل الوصول لأمن وموثوقية الطاقة بالإضافة الى تفعيل التواصل مع كافة أفراد المجتمع.

ويعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز متخصّص في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها بهدف إيجاد حلول وقيمة مضافة تُساهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.