أمير الشمالية يستقبل المشاركين في معرض الكتاب الخيري الأول بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في ديوان الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة ماجد بن صلال المطلق وأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين والمشاركات في معرض الكتاب الخيري الأول الذي نظمه النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ضمن مبادرة الشمال يقرأ ، وذلك في مجمع عرعر مول .

وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أهمية توسيع المشاركة في المعارض القادمة على مستوى المملكة والحرص على تبادل الخبرات مع معارض الكتاب في بقية المناطق لتعميم الفائدة وتقديم المعارض القادمة بشكل متميز، مهنئا سموه الجميع على نجاح المعرض ، متطلعا لمشاركات قادمة أكثر نجاحا وتميزا .

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي ماجد بن صلال المطلق أن رعاية سمو أمير المنطقة للمعرض تدل على دعمه وحرصه على تقديم معارض مفيدة وقيمة للفرد والمجتمع ،مضيفاً أن معرض الكتاب الخيري في عرعر هو الأول من نوعه في المنطقة ،واستمر لمدة أربعة أيام ،حيث شارك في هذا المعرض 15 ناديا أدبيا ،بالإضافة إلى جامعتي الحدود الشمالية وحائل ومركز عبدالمحسن القحطاني للدراسات الثقافية والاستشارات الإعلامية .

وأشار المطلق إلى أن المعرض شهد أنشطة متنوعة مصاحبة للمعرض ممثلة بالصالون الثقافي والمرسم والتصوير ، مضيفاً أنه تم تكريم الفائزين بمسابقة فرسان القراءة التي نظّمها النادي لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ، مؤكداً أن ريع المعرض خصص لجمعية رعاية الأيتام بعرعر .