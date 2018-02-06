آلام الظهر شبح يطارد موظفي العمل المكتبي

متابعات(صدى):

حذر أحد الأطباء من الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، لأنه يهدد موظفي العمل المكتبي بآلام الظهر ومؤخرة العنق.

ولتجنب ذلك نصح الأطباء موظفي العمل المكتبي بدمج الأنشطة الحركية خلال يوم العمل، كإجراء المكالمات الهاتفية وقوفاً ووضع الطابعة بعيداً عن المكتب من أجل الذهاب إليها لإحضار الأوراق المطبوعة.

كما يمكن أيضاً صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد وممارسة تمارين الإطالة والسير حول المبنى في وقت الراحة.

كما مهم أيضاً استخدام أثاث مكتبي يوفر ميزة ” الجلوس الديناميكي ” ، أي أثاث يتيح إمكانية ضبط الارتفاع ومساند الأذرع والظهر، وذلك من أجل تغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر وتجنب الإجهاد المستمر الناجم عن تصلب وضعية الجلوس.