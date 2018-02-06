تعليم مكة يدشن مبادرة تعليم الجنوب ” التطبيق الإلكتروني “

سعيد العجل(صدى):

برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د/ أمنة الغامدي دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم جنوب مكة مبادرة (التطبيق الالكتروني) اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٥/٢٠هـ . نفذتها كلاً من المشرفتين التربويتين انتصاف معلا الحازمي ومنى إبراهيم الطريف بإشراف مباشر من قبل مديرة المكتب زكية الصبحي وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتأييداً لمبدأ زكاة العلم ونشره وما للتقنية الحديثة من أثر في صياغة الوعي المستنير ، وأنها منارة تثقيفية تسهم في تشكيل المجتمع ، لذا تم تفعيل هذه المبادرة الفريدة من نوعها.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة البينية وتبادل الخبرات بين الأقسام والشعب داخل المكتب وخارجه ونشر ثقافة الوعي في الميدان التربوي حيث يكون لكل قسم وشعبة نافذته الخاصة به والتي من خلالها ينشر كلٌ منجزاته وما يطرأ على الميدان التربوي من مستجدات علمية وتربوية ومشاريع وتجارب من داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية وطرح موضوعات تربوية قابلة للنقاش لتفعيل دور المجتمعات المهنية وكذلك نافذة خاصة بحصر منجزات المكتب والمدارس التابعة لها توثيقاً لها ، مع العلم بأنه من قوانين التطبيق أن لا يتم النشر إلا من الأعضاءالمسجلين رسمياً في التطبيق من داخل المكتب.

فيما عبرت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية د/ أمنة الغامدي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه المبادرة النوعية الجديرة بالذكر ذات الرؤية الطموحة والرسالة الواضحة ، مشيرةً إلى أن المبادرات التي يتبناها تعليم مكة تسهم وبشكل كبير في تحقيق متطلبات النجاح، وتوسيع قاعدة المشاركة، والاستفادة من الخبرات والتوجهات الفاعلة مع ضمان الجودة وذلك لتطوير الثقافة التي توضع محل التطبيق لإحداث الأثر المنشود تجسيدًا لسياسات الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ م والتي تسعى إلى رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات المجتمع ، لاسيما ماتسهم به هذه المبادرات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة لتشييد مستقبل واعد في تطور التعلم التقني.

ومن جهةٍ أخرى قدمت مديرة مكتب تعليم جنوب مكة زكية الصبحي جزيل شكرها لمنفذتا المبادرة المشرفتين التربويتين انتصاف معلا الحازمي ومنى إبراهيم الطريف وذلك لجهودهما الفاعلة من أجل الارتقاء بالميدان التربوي ، موضحةً أن تعليم مكة يشهد جودة في الانجازات التعليمية وعلى مستوى الاستثمار المعرفي خاصةً في المجال التقني. وجميعنا نسعى إلى أن يتصدر تعليم مكة ويحوز قصب السبق في تحول مجتمعاتنا إلى مجتمع معرفي تقني وذلك لتحقيق مكانة مرموقة ومستوى راقٍ . حيث أنه من المؤكد أن يسهم تعليم مكة بدور كبير في بناء المجتمع المعرفي، شريطة أن يقوم على منهجية مدروسة، ورؤية واضحة على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، بادر مكتب تعليم جنوب مكة بتنفيذ مبادرة ( التطبيق الالكتروني) وذلك من خلال إعداد خطة بنيت على أساليب وآليات محددة للتنفيذ تستهدف تعزيز الشراكة البينية وتبادل الخبرات بين الأقسام والشعب داخل المكتب وخارجه ونشر ثقافة الوعي في الميدان التربوي.