جمعية الزهايمر تواصل برنامج ” أطباء زائرون ” في تبوك

سعيد العجل(صدى):

تستضيف جمعية الزهايمر بالشراكة مع وزارة الصحة، طبيبا كل شهر في عدد من المستشفيات لكل مدينة، وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن البرنامج الرائد بعنوان ” أطباء زائرون ” ، وذلك لمدة يومين لكل طبيب.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

وسيستضيف مستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة تبوك المرحلة السادسة لتشخيص المرضى وذلك يومي الأربعاء والخميس 21-22 جماد الأول 1439هـ الموافق 7 -8 فبراير 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب محمد باشيخ أستاذ مساعد واستشاري طب الباطنية والمسنين ومدير برنامج تدريب الأطباء المقيمين في قسم الباطنية كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعضو الجمعية.

كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان ” اسألني عن ألزهايمر يوم الأربعاء تاريخ 21 جماد الأول 1439هـ الموافق 7 فبراير 2018م في تمام الساعة الخامسة مساءً في مستشفى الملك فهد التخصصي ” .

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0508823096 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات@Saudialzheimer.

