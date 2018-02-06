52 طالبة يتنافسن في التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث بالأحساء

نايف السالم(صدى):

نظمت إدارة التوعية الإسلامية (بنات) بتعليم الأحساء أمس، التصفيات الأولية لمسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيزـ رحمه الله ـ لحفظ الحديث الشريف في دورتها الـ 13، على مستوى المحافظة، وذلك في مقر مدارس دور العلوم الأهلية.

وتشمل المسابقة في مستوياتها، والتي تتنافس فيه 52 طالبة، وتستمر لثلاثة أيام، حفظ 100 حديث للمرحلة الابتدائية، وحفظ 250 حديثا للمرحلة المتوسطة.

وقدمت مديرة إدارة التوعية الإسلامية رحاب الهاشم، الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة، من مشرفي التوعية، ولجنة التحكيم، متمنية التوفيق لجميع المشاركين.