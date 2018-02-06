أمير الشمالية: ذوي الهمة نماذج مضيئة وكفاءات منجزة .. تستحق تقدير الجميع

سعيد العجل(صدى):

‏‎ قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم ,سفراء الجمعية السعودية الخاصة ” جستر ” مالك البديوي ، فراج الشمري ، أكرم العيد ، عبدالله الريشان وسام السفير للجمعية الذين تم اختيارهم سفراء من قبل الجمعية يمثلون ذوي الإعاقة من المناطق الشمالية .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم المشرف على إدارة الفروع بجمعية جستر الدكتور بدر بن ناصر القحطاني ، بحضور مديرة فرع الجمعية السعودية الخاصة ” جستر ” سارة بنت محسن الشمري ومسؤول العلاقات العامة والشراكة المجتمعية طارق العطيفي .

‏‎ورحب سموه خلال اللقاء بالجميع، ثم استمع لشرح مفصل عن أهداف الجمعية في المنطقة.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق لهم أعلى مستويات الرعاية بكافة أنواعها الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها, ويحقق لهم أعلى مستويات التمكين للاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان وتمكينهم من العمل والحركة وإطلاق مواهبهم وممارسة هواياتهم.

كما أكد سموه دور فرع الجمعية في المنطقة في تثقيف وتوعية أبناء وأسر ذوي الإعاقة في المنطقة ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وبناء البرامج والفعاليات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين معهم .

ودعا سموه وسائل الإعلام لإبراز جهود الجمعية والمساهمة في تنمية الفكر العلمي ومنهجيته في مجال تخصص الجمعية بما يحقق التواصل بين الأفراد ذوي الهمة وليس الإعاقة مع المجتمع وتقديم إنجازتهم وأعمالهم الكبيرة كنماذج مضيئة وكفاءات منجزة تستحق التقدير من الجميع .

ولفت أمير الحدود الشمالية النظر إلى أهمية أن تلبي الجمعية حاجة المجتمع الأكاديمي في المنطقة لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة سواء داخل المنطقة أو خارجها بهدف الإسهام في قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي, وأن تسهم في تنمية الفكر العلمي ومنهجيته في مجال تخصص الجمعية والعمل على تطويره وتنشيطه, وتعزيز الشراكة الإستراتيجية العلمية وتطويرها مع التخصصات العلمية الأخرى التي تكمّل وتدعم دور التربية الخاصة في تقديم خدماتها للمستفيدين .

وأعرب المشرف على إدارة الفروع بجمعية جستر الدكتور بدر بن ناصر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ورعايته لأعمال الجمعية ، مؤكدا أن سموه في وقت سابق قبل العضوية الفخرية وقدم دعما بمبلغ 100 ألف ريال لدعم أعمال جستر .