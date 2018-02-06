القطري المدرج في القائمة العراقية ورحلته مع الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

جاء القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الاسم رقم 11 في القائمة التي نشرتها السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، والمتضمنة أسماء 14 إرهابياً مطلوبين دولياً ومحلياً.

ويصنف ” النعيمي ” بأنه خليفة أسامة بن لادن ” زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق “، في قيادة الإرهاب وتجميعه ونشره مجدداً في المشهد الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه ممول للإرهاب وقدم أموالاً ودعماً مادياً للإرهاب، وتواصل مع تنظيم القاعدة والشركات التابعة له، في كل من سوريا والعراق والصومال واليمن، لما يزيد عن 20 عاماً.

كما أشارت إلى أنه دفع ما يزيد عن 2 مليون دولار شهرياً إلى تنظيم القاعدة في العراق، ومتهم بتوفير 600 ألف دولار لممثلي القاعدة في سوريا و250 ألف دولار لحركة الشباب في الصومال، ومبلغ مالي لمؤسسة خيرية يمنية داعمة للقاعدة.