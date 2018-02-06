” الخباز ” سفيرا أمميا للشراكة المجتمعية

محمد فؤاد غنيم(صدى):

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية “ عضو برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي ” لقب سفيرا أمميا للشراكة المجتمعية للأستاذ محمد بن خليل عبد الله الخباز المدير التنفيذي للقاء السنوي للجهات الخيرية بجمعية البر بالمنطقة الشرقية بعد إتمامه للبرنامج التدريبي الدولي “ الشهادة الدولية الاحترافية لسفراء الشراكة الاجتماعية ”،ليكون بذلك سفيرا يسعى لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.

جمعية البر بالمنطقة الشرقية ومنسوبيها تتقدم بخالص التهنئة للأستاذ محمد بن خليل الخباز على هذا اللقب وتتمنى له مزيدا من التوفيق والسداد.