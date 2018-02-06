” الوكيل ” يكشف حقيقة رحيل السومة عن الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أكد المسؤول في النادي الأهلي طارق الوكيل، على أهمية مهاجم الأهلي عمر السومة بين صفوف الفريق.

وقال ” الوكيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” السومة من أهم لاعبي الأهلي وأُطمئن الجماهير السومة باقٍ في النادي حتى 2021 مع أفضلية التجديد لمدة أخرى ” .

ونفى ” الوكيل ” ما تردد حول انتقال ” السومة ” من الأهلي، موضحًا أن تلك الأنباء يقصد بها زعزعة استقرار النادي وإخراجه من الملعب.

يذكر أنه من المتوقع عودة ” السومة ” إلى الملاعب بعد 3 أسابيع من الان.