” الوكيل ” يكشف حقيقة رحيل السومة عن الأهلي
أكد المسؤول في النادي الأهلي طارق الوكيل، على أهمية مهاجم الأهلي عمر السومة بين صفوف الفريق.
وقال ” الوكيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” السومة من أهم لاعبي الأهلي وأُطمئن الجماهير السومة باقٍ في النادي حتى 2021 مع أفضلية التجديد لمدة أخرى ” .
ونفى ” الوكيل ” ما تردد حول انتقال ” السومة ” من الأهلي، موضحًا أن تلك الأنباء يقصد بها زعزعة استقرار النادي وإخراجه من الملعب.
يذكر أنه من المتوقع عودة ” السومة ” إلى الملاعب بعد 3 أسابيع من الان.
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