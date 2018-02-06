بالفيديو.. حيلة ذكية لاستخدام النوتيلا في صبغ الشعر

نورة الشهري(صدى):

قالت مدونة الجمال هدى قطان، أن النوتيلا لها استخدامات أخرى غير الأكل وأصبح يمكن استخدامها في صبغ الشعر.

شاركت هدى مقطع فيديو عبر إنستجرام لسيدة تصبغ شعرها بشيكولاتة النوتيلا الشهيرة ، في أحد الصالونات الشهيرة في دبي، عندما قررت صبغ شعرها من الأشقر إلى خصلات داكنة.

وظهر مصفف الشعر في الفيديو يضع النوتيلا على الشعر، ثم يغطيها بورق القصدير فوق الأجزاء المصبوغة، وبعد غسل الشعر، حصلت السيدة على خصلات داكنة مميزة باستخدام النوتيلا.

وقال مصفف الشعر تعليقاً على الفيديو ، إن ثبات اللون يعتمد على الشعر، فمن الممكن أن يستمر نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إذا كان لون الخصلات فاتحا، أما مع اللون القاتم فقد تستمر لفترة أطول.

وأضاف أن النوتيلا جيدة للشعر لأنها تجعل الشعر أكثر لمعانا.