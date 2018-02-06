” الوزراء ” يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس المراسم الملكية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 240 ) وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ ، وذلك بإضافة عبارة ” ووسام الملك سلمان ” بعد عبارة ” ووسام الملك عبدالله ” إلى كل من المادة (السادسة) وديباجة الفقرة رقم ( 10 ) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة عشرة)، والفقرة رقم (2) من البند (ثانياً) من المادة ذاتها .