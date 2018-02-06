جرائم ” داعش ” على التليفزيون العراقي ومواجهات بينهم وبين أهالى الشهداء

بغداد(صدى):

يبث التليفزيون العراق، برنامج ” في قبضة القانون ” ، الذي يروي تعليقات وحكايات المنتمين إلى تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وذلك كل يوم جمعة ، حيث دخل حلقته الـ 150 الجمعة الماضية.

وينقل مقدم البرنامج أحمد حسن، البالغ 36 عاماً من العمر، تعليقات هؤلاء الإرهابيين ممن ألقت قوات الأمن القبض عليهم، ومواجهات بينهم وبين أهالي الشهداء الذي قتلوهم.

ويبدأ البرنامج عادة، بصور مستفزة للجمهور يأخذها من جرائم ” داعش ” في الدولة والتي تكون غالباً صور لمجازر نفذها التنظيم الإرهابي، وبعدها يظهر أحد الأشخاص المدانين في الجريمة التي عرض صورة لها، ليروي تفاصيلها، وينقل المحكومون غالباً إلى مكان تنفيذ الجريمة لإعادة تمثيلها.