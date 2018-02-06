” الوزراء ” يوافق على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه

علي القحطاني (صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 101 / 47 ) وتاريخ 16 / 9 / 1437هـ ، ورقم ( 172 / 54 ) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 – 20 / 39 / د ) وتاريخ 23 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه .