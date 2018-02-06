بالصور.. صحة البيئة تضبط أكثر من 103 مخالفة في 63 مغسلة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، اليوم الثلاثاء، من ضبط أكثر من 103 مخالفات للاشتراطات الصحية في 63 مغسلة تقع شرق وغرب المنطقة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة على مغاسل الملابس بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة أن من بين المخالفات التي ضبطت: تدني مستوى النظافة، وسوء التخزين والحفظ، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، ورمي الملابس على الأرض، واستخدام المحل للنوم، ووجود أجهزة قديمة ومتهالكة.

وتابعت الإدارة، أن من المخالفات أيضًا: عدم تغطية فتحات الصرف، وتدني نظافة العاملين، وخلط ملابس العملاء، وعدم تجديد رخصة البلدية، بالإضافة إلى عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين.

وأشارت الإدارة إلى أن ” الجولات الرقابية المساندة للبلديات الفرعية تهدف إلى تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت المعنية بصحة المستهلك، كما أنها ترغب من التوعية بتطبيق الاشتراطات الصحية وضرورة تطبيقها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات. ”