قائمة جديدة من العراق لأبرز الإرهابيين المطلوبين دوليا تضم 14 شخصا

بغداد(صدى):

أعلنت السلطات العراقية، عن قائمة جديدة لقيادات الإرهاب المطلوبين دولياً، اليوم الثلاثاء، بعدما نشرت أسماء 60 شخصاً يوم السبت الماضي، من المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وأكد مسؤول عراقي، أن القائمة الجديدة تحتوي على أسماء جديدة أكثر خطورة من القائمة الأولى، كما أنهم مطلوبين للقضاء الدولي وليس للقضاء العراقي فقط، مشيراً إلى أنها تضم 9 عراقيين و5 من جنسيات أخرى.

وأضاف المسؤول، أن أهم المطلوبين في هذه القائمة هو زعيم تنظيم ” ادعش ” الإرهابي أبو بكر البغدادي، ونائبه أبو علاء العفري.