 بالصور .. إصابة 10 أشخاص في حريق شقة سكنية بجدة

نايف السالم(صدى):

أُصيب 10 أشخاص بحالات اختناق؛ وذلك نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي قويزة بمحافظة جدة بينهم حالتين حالتهم خطيرة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني سعود قاسم القرني.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل حالتين أُصيبت باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى شرق جدة العام.