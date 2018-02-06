السورية المحجبة بـ ” ذا فويس الفرنسي ” تكشف حياتها الشخصية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت منال ابتسام إحدى المشتركات في برنامج ذا فويس بنسخته الفرنسية، والتي أذهلت لجنة الحكام بصوتها الرائع وأجبرتهم على لف الكراسي لها، عن معلومات تخص حياتها الشخصية .

وأكدت منال أنها تعرف عن نفسها على أنها ” فرنسية من أب سوري – تركي وأم مغربية – جزائرية ” ، ولدت في مدينة بوزانسون قبل 22 عاماً.

وقال منال في تصريحات إعلامية لإحدى الصحف الفرنسية، أنها مسلمة، وتوضح أن غطاء رأسها الذي أثار فضول المشاهدين هو ” نوع من الحجاب العصري ” ، على حد تعبيرها، مضيفة: “هو جزء من إطلالتي. لن تروني أبداً من دونه. يمكن تقديمي على أنني منال الفتاة مع غطاء الرأس ” .

وتكمل منال حالياً دروساً عليا لتصبح معلمة لغة إنجليزية. كما أنها تعمل في حضانة مدرسية، حيث إنها ” تحب الأطفال كثيراً ” .

وتؤكد منال أن الموسيقى شغفها، ” وهي أسلوب حياة. أترجم أحاسيسي من خلال الموسيقى ” .

يٌشار إلى أن منال ليست جديدة على بعض متابعي الفنانين الهواة بفرنسا، حيث لها صفحة على ” يوتيوب ” يتابعها فيها 16 ألف شخص، وأخرى على ” إنستغرام ” بها 26 ألف متابع. وتنشر منال من خلال هاتين الصفحتين مقاطع فيديو لأغنيات من تأديتها، تنال إعجاب المئات. وهاتان الصفحتان هما ما لفت أنظار فريق إعداد البرنامج لمنال.