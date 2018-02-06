شركة مطارات الدمام والبوابة الشرقية تضعان حجر الأساس لمشروع الإيداع

نايف السالم(صدى):

وضعت شركة مطارات الدمام (داكو) وشركة البوابة الشرقية أمس، حجر الأساس لمشروع منطقة الإيداع وإعادة التصدير بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، الذي تتولى تنفيذه وتشغيله شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية بموجب عقد تم توقيعه بين الطرفين يمتد لـ 25 عامًا.

وتبلغ مساحة المشروع 100 ألف متر مربع، ويهدف إلى تمكين المستثمرين من تخزين وإعادة تصدير الشحنات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة الى دفع الرسوم الجمركية مع إمكانية إعادة تجميع السلع وتخليصها بشكل جزئي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام «داكو» تركي بن عبدالله الجعويني أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في صناعة الشحن على مستوى المملكة، كما سيسهم بشكل كبير في دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال المزايا التي يوفرها للمستثمرين والمفهوم الجديد لعملية الاستيراد والتصدير، مبيناً أن هذا المشروع الذي يحتضنه مطار الملك فهد الدولي هو الأول من نوعه في مطارات المملكة، ويعتبر أحد أبرز مشاريع قرية الشحن بالمطار التي تنفرد بمفهوم متميز في خدمات الشحن والدعم اللوجستي.

الجدير بالذكر أن المنطقة سوف تتيح خيارات متعددة للبضائع العابرة (الترانزيت)، وذلك للوصول إلى الأسواق البديلة برًا وجوًا وبحراً، حيث أن المنطقة ستكون مربوطة بميناء الملك عبدالعزيز، كما سيتم تصنيف منطقة الإيداع وإعادة التصدير بمطار الملك فهد الدولي كمركز لعبور ونقل البضائع من وإلى دول العالم، والذي يتيح استقبال البضائع من جميع المنافذ والبوابات الحدودية السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تخصيص ما يصل إلى 16 ألف متر مربع من مساحة المشروع كمنطقة مخصصة للتجارة الإلكترونية، بجانب وحدات مبردة مخصصة لتخزين المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الصحية، وغيرها من البضائع الحساسة، وفق أعلى المعايير العالمية.