” الجزيرة للدهانات ” تعلن عن وظائف شاغرة بمناطق مختلفة
أعلنت شركة الجزيرة للدهانات، عن رغبتها في توظيف أصحاب البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في فروع الشركة بالمناطق الآتية: ” أبها – خميس – مشيط – بيشة * محايل ” .
كما أوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للاختصاصات والشروط التالية:
– مهندسو تنسيق ألوان ” تشترط شهادة جامعية بنفس مجال التخصص ”
– مراقب سلامة ” حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في تخصص السلامة الصناعية ”
– كيميائية ” المؤهل المطلوب: بكالوريوس في تخصص ذي الصلة ”
– محاسبة ” المؤهل المطلوب: بكالوريوس محاسبة ”
وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، إرسال ” السير الذاتية ” عبر الإيميل التالي:
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