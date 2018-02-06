” الجزيرة للدهانات ” تعلن عن وظائف شاغرة بمناطق مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الجزيرة للدهانات، عن رغبتها في توظيف أصحاب البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في فروع الشركة بالمناطق الآتية: ” أبها – خميس – مشيط – بيشة * محايل ” .

كما أوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متاحة، وفقًا للاختصاصات والشروط التالية:

– مهندسو تنسيق ألوان ” تشترط شهادة جامعية بنفس مجال التخصص ”

– مراقب سلامة ” حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في تخصص السلامة الصناعية ”

– كيميائية ” المؤهل المطلوب: بكالوريوس في تخصص ذي الصلة ”

– محاسبة ” المؤهل المطلوب: بكالوريوس محاسبة ”

وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، إرسال ” السير الذاتية ” عبر الإيميل التالي:

[email protected]