بالصور.. بروفات أوبريت ” أئمة وملوك ” بحضور مجموعة من الفنانين

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت صور عديدة كواليس بروفات أوبريت ” أئمة وملوك ” ، وسط متابعة يومية من الأمير بدر بن عبدالمحسن لأدق تفاصيل الأوبريت، بحضور وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، بالإضافة إلى الفنانين: محمد عبده، وماجد المهندس، وراشد الماجد، وراشد الفارس، وذلك ضمن التجهيزات لمهرجان الجنادرية 32.

ويُفتتح المهرجان الوطني للترات والثقافة، ” الجنادرية ” ، غدًا الأربعاء، وذلك في دورته الثانية والثلاثين، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجدير بالذكر، أنه أعلن وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، في مؤتمر صحفي، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد فترة مهرجان ” الجنادرية ” لمدة 3 أسابيع، مؤكدًا أن ذلك يشكل دعماً وتشجيعاً للمهرجان والعاملين فيه.