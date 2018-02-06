مزايا أساسية للزواج من رجل مرح

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أن الزواج من شخص مرح قد يحول مشقات الحياة إلى ضحكة.

وكشفت عن بعض المزايا الأساسية للزواج من رجل يتمتّع بمثل هذه الشخصية.

ما هي ايجابية الزواج من شخص مرح؟

– الزواج بشخص مرح يجعلك تتخطين المصاعب بشكل أسرع وأسهل، فهذا الشخص بتفاؤله وابتسامته يستطيع حل المشاكل بأسلوب ايجابي، على عكس بعض الرجال الذين يقفون عند عقبة واحدة ويحولون حياتهم وحياة أسرتهم إلى كآبة.

– إن الرجل المرح يساعدك على الاحتفاظ بجمالك، فعلى قول المثل الشائع ‘الابتسامة تطيل العمر’، فبهذا التصرف سيساعدك شريكك على الاهتمام بنفسك، كما وأنه سيبعدك عن الهموم وعن التفكير الكثير.

– مع هذا النوع من الرجال، ستتحسن نفسية المرأة وبالتالي ستتحسن نفسية كل العائلة، ما يزيل التوتر بين أفراد العائلة ويجعلها متماسكة ومرتبطة أكثر من العائلات الأخرى.

– الرجل المرح يقوي العلاقة الزوجية ويجعلها أكثر متانة، فهو لا يترك للمصاعب دوراً في هدم الحب والحنان، بل يفصل كل شيء عن علاقته بزوجه.

– هو مفتاح ثقة المرأة بنفسها، فهي تستمد قوتها من زوجها الذي يسعدها دائماً وبالتالي لا تهرب وتتحدث مع أصدقائها لتبتسم أم لتتكلم براحة.

– الروتين في الحياة الزوجية يدمرها، إلا أن الزوج المرح يزيل الملل ويحاول دائماً خلق جو من السعادة وابتكار أشياء جديدة وغريبة تثير الضحك والمفاجأة.

– الزوج المرح يساعدك في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال أكثر من زوج آخر، كما وأنه يضمن للمرأة حياةً كريمة ويشعرها وكأنها طفلة صغيرة.