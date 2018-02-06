وزير الإعلام البحريني: محاولات تدويل الحرمين سقطات أخلاقية تنم عن حقد وإفلاس

المنامة(صدى):

علق رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، اليوم الثلاثاء، على محاولات تنظيم الحمدين ودعواته المشبوهة إلى ” تدويل الحرمين الشريفين “.

وأكد ” الرميحي ” أن هذه الدعوات ما هي إلى سقطات أخلاقية تنم عن حقد وإفلاس سياسي وجهل بحقيقة الدور التاريخي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن ونشر الدعوة الإسلامية وقيم الوسطية والاعتدال.

وأضاف أنه لا يمكن إنكار جهود المملكة في خدمة الحرمين وزوارهما والحجاج، إلا من قبل جاحد وحاقد أو من لا يريد خيرًا للأمة الإسلامية ووحدتها وتقدمها.

كما أشاد ” الرميحي ” بدور خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن ما تبذله المملكة من تسهيلات وخدمات شاملة لخدمة وراحة زوار بيت الله الحرام هي محل تقدير واعتزاز في وجدان العالم الإسلامي كله.

ولفت إلى أن منبع الرسالة وقبلة العالم الإسلامي حباها الله تعالى بقيادة حكيمة لم تتوان يومًا عن خدمة الإسلام والمسلمين، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية للبلاد في جمع شمل الأمة الإسلامية على رابطة متينة من الود والتآخي والتسامح.