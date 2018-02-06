بعد إعلانها حالة الطوارئ.. موجة كبيرة من إلغاء الحجوزات لـ ” المالديف “

حمود العنزي(صدى):

أوضح عديد من مسؤولي وكالات السفر السعودية، أن هناك موجة كبيرة من إلغاء الحجوزات، من قِبل المسافرين السعوديين إلى ” المالديف ” ، بدأت من أمس؛ بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد مدير السياحة في إحدى وكالات السفر بجدة، إلى أنه منذ إعلان حالة الطوارئ بـ ” المالديف ” ، هناك طلبات كثيرة؛ لإلغاء حجوزات السفر، مشيرًا إلى أنه يحق لكل سائح ألغى حجزه، بسبب حالة الطوارئ استعادة قيمة الحجز دون خصومًا.

كما ناشدت وزارة الخارجية الهندية، مواطنيها، ضرورة تفادي السفر إلى ” المالديف ” ، إذا ما كان ذلك غير ضروري، حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت المواطنين المقيمين في ” المالديف ” ، التحلي باليقظة في ضوء الأوضاع الأمنية هناك.

فيما صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن بلاده تراقب الأوضاع في ” المالديف ” عن كثب، مطالباً السلطات هناك بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة؛ لتأمين الشركات والمواطنين الصينيين في ” المالديف ” .

يُذكر أن حكومة ” المالديف ” قد أصدرت بياناً، أكّدت فيه إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوماً، فيما أعلنت سفارة المملكة بـ ” المالديف ” ، استقبالها أي مواطن سعودي هناك، مهيبة بالجميع الاتصال حال وجود أي ظرف طارئ.