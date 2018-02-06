التأمينات الاجتماعية تشارك في فعاليات الجنادرية 32 بحلة جديدة

نايف السالم(صدى):

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين, بحلة جديدة تتواكب مع ما تشهده المؤسسة من تطورات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار, أن المؤسسة قامت هذا العام بالعمل على تغيير جناحها بشكل كامل يفي بالمتطلبات اللازمة لاستقبال عملائها وتوفير المناخ المناسب لهم, مشيراً إلى أن الجناح يقدم العديد من الخدمات كالتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية , ومزايا ومنافع النظام للمشتركين, مبيناً أن من ضمن الإضافات لهذا العام إقامة ركن مخصص للخدمات الإلكترونية تم ربطه بالمقر الرئيسي للمؤسسة يقدم من خلاله جميع خدمات الاستعلام للزوار للاستفسار عن معاشاتهم التقاعدية والتأكد من صحة تسجيلهم ومدد اشتراكهم في نظام التأمينات, إضافة إلى خدمة التسجيل في التأمينات أون لاين والتعريف بقنوات التأمينات الإلكترونية كتطبيق تأميناتي الذي تم إطلاقه مؤخراً ,وعن عملاء المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد العبدالجبار حرص المؤسسة على توفير خدمة التواصل بلغة الإشارة لهم من خلال تخصيص أحد منسوبيها لخدمتهم وتذليل ما يواجهون من عقبات، سعياً منها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة عملائها.

وفي ختام تصريحه قدّم المتحدث الرسمي الدعوة إلى زيارة جناح المؤسسة للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من منافع وخدمات لعملائها.

الجدير بالذكر أن جناح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقام على مبنى مساحته (250م2) شيد خصيصاً لهذه المناسبة ويتضمن كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمشاركة في مثل هذه التظاهرة الوطنية.