بعد تحريرها.. داعش يسعى للعودة إلى ديالي

بغداد(صدى):

صرح رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حركة مريبة وجديدة لعناصر وخلايا داعش على حدود ناحية العظيم شمالي ديالى ومناطق أخرى حدودية مع محافظة صلاح الدين وآخرها قرى مطيبيجة.

وأكد ” العبيدي ” أن حركة داعش في حدود صلاح الدين تشكل تهديداً لطريق بغداد-كركوك وقرى ناحية العظيم المحررة، مضيفًا: ” وردتنا معلومات تفيد بأن هناك نوايا لخلايا داعش للهجوم والتعرض على قرية البوخيال بأطراف الناحية. ”

وأشار ” العبيدي ” إلى أن الأهالي والحشد العشائري في استنفار واستعداد في عموم القرى منذ الليلة الماضية للتصدي لأي طارئ، مطالبًا بتأمين المناطق الحدودية مع صلاح الدين وسد الثغرات لتطمين الأهالي.