” النمر ” يحذر طلاب الجامعات من تناول بعض الأطعمة في فترة الامتحانات

نورة الشهري (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، طلبة الجامعات من إدمان القهوة والسهر خلال فترة الامتحانات والضغوط.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لطلبة الجامعه: مع كثرة الضغوط والامتحانات والالتزامات …..انتبه أن تقع في فخ إدمان الجنك فووود وإكثار القهوة والسهر وزيادة الوزن وعدم الرياضه فيرتفع الضغط !!! “.