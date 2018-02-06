” النمر ” يحذر طلاب الجامعات من تناول بعض الأطعمة في فترة الامتحانات
حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، طلبة الجامعات من إدمان القهوة والسهر خلال فترة الامتحانات والضغوط.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لطلبة الجامعه: مع كثرة الضغوط والامتحانات والالتزامات …..انتبه أن تقع في فخ إدمان الجنك فووود وإكثار القهوة والسهر وزيادة الوزن وعدم الرياضه فيرتفع الضغط !!! “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26532 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحدة بطنها يوجعها راحت للمستشفى
سألها الدكتور: وش ماكله أنتِ ؟
قالت : فيتوتشيني وتشيز كيك !!
قال لها الدكتور:
حنا مو على السناب ،،
قولي الصدق !
قالت : تونة وبصل أخضر “̮ 😂💔