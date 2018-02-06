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” النمر ” يحذر طلاب الجامعات من تناول بعض الأطعمة في فترة الامتحانات

” النمر ” يحذر طلاب الجامعات من تناول بعض الأطعمة في فترة الامتحانات
نورة الشهري (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، طلبة الجامعات من إدمان القهوة والسهر خلال فترة الامتحانات والضغوط.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لطلبة الجامعه: مع كثرة الضغوط والامتحانات والالتزامات …..انتبه أن تقع في فخ إدمان الجنك فووود وإكثار القهوة والسهر وزيادة الوزن وعدم الرياضه فيرتفع الضغط !!! “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26532 ] نشر منذ 2 ساعتين

وحدة بطنها يوجعها راحت للمستشفى

سألها الدكتور: وش ماكله أنتِ ؟

قالت : فيتوتشيني وتشيز كيك !!

قال لها الدكتور:

حنا مو على السناب ،،
قولي الصدق !

قالت : تونة وبصل أخضر “̮ 😂💔

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