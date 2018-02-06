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بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة أثناء استعراض مهارتها في التزحلق

بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة أثناء استعراض مهارتها في التزحلق
متابعات(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة أثناء محاولتها استعراض مهاراتها في التزحلق أمام عائلتها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول التزحلق ولكنها راحت تسير بسرعة عالية، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.

Kid fails on slide

I wish I could have so much fun! Oh…well, not that much🙄Credit: LPE360

Posted by Funny Videos on Saturday, February 3, 2018


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 57 دقيقة

بس كذا!!!!
وانا احاول اقفل عيوني من كثر الرعب
من كثر وكبر كلمة “مروعة ” ارعبتني وجعلتني اطلق العنان لخيالي الواسع
قبل مااشوف المقطع

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