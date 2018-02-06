بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة أثناء استعراض مهارتها في التزحلق
سقطت فتاة بطريقة مروعة أثناء محاولتها استعراض مهاراتها في التزحلق أمام عائلتها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول التزحلق ولكنها راحت تسير بسرعة عالية، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.
I wish I could have so much fun! Oh…well, not that much🙄Credit: LPE360
Posted by Funny Videos on Saturday, February 3, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26532 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات
كمية اللحوم والشحوم
عندهن
تحميهن من آثار السقوط
عندهن ممتص للصدمات
مايجيهن شي
ماشاءالله عليهن🤗🤗🤗🤗
صريحة[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 57 دقيقة
بس كذا!!!!
وانا احاول اقفل عيوني من كثر الرعب
من كثر وكبر كلمة “مروعة ” ارعبتني وجعلتني اطلق العنان لخيالي الواسع
قبل مااشوف المقطع