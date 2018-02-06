بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة أثناء استعراض مهارتها في التزحلق

متابعات(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة أثناء محاولتها استعراض مهاراتها في التزحلق أمام عائلتها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول التزحلق ولكنها راحت تسير بسرعة عالية، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.