” العمل ” تدعو للمشاركة في تأهيل المتنافسين لمشروع إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل

علي القحطاني(صدى):

دعت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، المهتمين إلى المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين المسبق، تمهيداً لدعوتهم لتقديم عروضهم لتزويد الوزارة بالخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية المقدمة لطريحي الفراش وذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة، إنه يجب على الراغبين في المشاركة في المناقصة التي سيتم طرحها لاحقاً، فإنه لابد على المتنافسين قراءة بعضا لمعايير وفهمها جيداً؛ لأنها الأساس في تأهيل المتنافسين على المشروع.

والمعايير هي:

1.القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سبباً في عدم التأهل.

2.يحق للوزارة قبول أو رفض أي تسليم وفقاً لما تراه مناسباً.

3.إرسال ملفات التأهيل عبر البريد الإلكتروني [email protected] .