جراحة ناجحة لاستبدال مفصل الركبة

نايف السالم(صدى):

أجريت في مستشفى جنوب القنفذة العام، أول عملية جراحية لاستبدال كامل لمفصل الركبة لمريضة كانت تعانى من الآم مزمنة بالركبتين، حيث تم مناظرتها وعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات والفحص الأكلينيكي وتبين وجود خشونة متقدمة بالركبتين.

وتقرر إجراء عملية استبدال كامل لمفصل الركبة بمفصل صناعي وتم إجراء العملية، ووضع المريضة مستقر وتتماثل للشفاء تدريجياً – ولله الحمد – .

يذكر أن مستشفى جنوب القنفذة أجري خلال العام الماضي 2295 عملية جراحية، فيما بلغ عدد المنومين 8595 منوم، وأستقبل قسم الطوارئ 114442 حالة، وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 43966 مراجع.