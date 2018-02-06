خادم الحرمين يرعى غداً حفل افتتاح مهرجان ” الجنادرية 32 “

نايف السالم(صدى):

بمشيئة الله تعالى يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ غداً الأربعاء , حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية ، ويشهد ـ أيده الله ـ سباق الهجن السنوي الكبير، ويسلم الجوائز للفائزين في السباق، كما سيشرف ــ رعاه الله ــ الحفل الخطابي والفني في قاعة العروض بالجنادرية الذي يشتمل على أوبريت ” أئمة وملوك ” ، رؤية وأشعار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أنها مصدر فخر واعتزاز لكافة منسوبي وزارة الحرس الوطني ولجميع العاملين بالمهرجان، وأن متابعته الدائمة ــ رعاه الله ــ واهتمامه المتواصل بالمهرجان منذ انطلاقته تعد دعماً لمسيرة الثقافة والتراث والإبداع في المملكة.

وعدّ سموه صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة المهرجان لتصبح ثلاثة أسابيع، دعماً وتشجيعاً للمهرجان والعاملين فيه سواء من وزارة الحرس الوطني أو من بقية القطاعات، إمارات المناطق أو الوزارات والهيئات المختلفة من القطاعين العام والخاص، ويأتي استجابة لمطالبات ومناشدات المواطنين والمواطنات، مفيداً سموه أنه تم كذلك تغيير مواعيد زيارة الجنادرية لهذا العام لتصبح من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء، مما يتيح وقتاً أرحب يلبي رغبات زوار المهرجان إن شاء الله.

وأشار سمو الأمير خالد بن عياف إلى أن مسيرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة تمضي بتوفيق الله أولاً، ثم بهذه الرعاية الكريمة والدعم الذي يحظى به المهرجان، ثم بتكاتف جميع أبناء هذا الوطن وتظافر جهودهم في إبراز هذه المناسبة التي ترمز لوحدة الوطن وترابطه.

ورحب سمو وزير الحرس الوطني بضيوف المهرجان، كما رحب بمشاركة الدولة الضيف جمهورية الهند الصديقة بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام امتداداً للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً.

كما قدم سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف شكره لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق على المشاركات الفعالة لمناطقهم، ومتابعتهم وحرصهم على أن تظهر كل منطقة بالمظهر المشرف، مقدراً جهود أبناء المناطق وتفانيهم في سبيل إبراز مشاركتهم على الوجه الأكمل.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان أن مهرجان هذا العام يحمل الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة في مختلف الجوانب الإبداعية، إضافة إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة، إلى جانب إبراز الوجه الحضاري للمملكة والتقدم الذي تشهده في مختلف المجالات عبر ما سيعرض في أجنحة ومقرات مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.