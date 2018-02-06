” حساب المواطن ” يوضح أسباب اختلاف الدعم للمستحقين

علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قيمة الدعم للمستحقين تختلف بحسب إجمالي الدخل الشهري للأسرة والفرد المستقل.

وأوضح البرنامج عبر حسابه في ” تويتر ” أن قيمة الدعم تختلف ايضا بحسب، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الجدير بالذكر أن بقى 4 أيام على إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.