الداخلية اليمنية تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف قيادات أمنية

فهمي محمد(صدى):

كشفت وزارة الداخلية اليمنية، عن إفشالها مخططاً إرهابياً كان يستهدف قيادات أمنية رفيعة المستوى، بالعاصمة المؤقتة عدن، مستغلاً توتر الوضع مؤخراً فيها.

من جانبه، أشار اللواء محمد مساعد، وكيل وزارة الداخلية، إلى أم يقظة رجال الأمن أفشلت الكثير من المخططات الإرهابي من قبل.

وقال اللواء مساعد، إن التنظيم الإرهابي متورط في اغتيال ضباط الشرطة فهمي الحكمي بالعاصمة المؤقتة أمس الإثنين، مؤكداً أنها لا تريد الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأكد الأجهزة الأمنية بدأت في تنفيذ خطة أمنية شاملة، في كافة المحافظات اليمنية المحررة لها عدة مسارات.