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شركة صينية تطرح شبيها لآيفون إكس بأقل من 160 دولارا

شركة صينية تطرح شبيها لآيفون إكس بأقل من 160 دولارا
نورة الشهري (صدى):

قررت شركة “ أوكيتيل ” الصينية بمنافسة آيفون إكس، وذلك بطرحها لهاتفها الجديد الشبيه بآيفون إكس، في الأسواق.

و أطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم ” أوكيتيل U18 ″، مؤكدة أنه يتشابه بشكل كبير جدًّا مع آخر هاتف أصدرته شركة “ أبل ” الأميركية.

بالإضافة إلى سعره، حيث أن قيمة الهاتف لا تتجاوز 160 دولارًا، مقارنة مع آيفون إكس ، و الذي تبدأ أسعاره من 1000 دولار.

ويتميز الهاتف الجديد بواجهة أمامية زجاجية بدون زر رئيسي، كما أنه يضم خاصية Face ID ” ” وهي نفس اسم الخاصية في آيفون إكس.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فتتوسط الهاتف بشكل عمودي، علي عكس الموجودة في آيفون إكس، حيث جاءت في الجهة اليسرى من الجهاز.


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