6 نصائح تساعد في ” التفكير خارج الصندوق “

أماني الغامدي(صدى):

يُعد التفكير خارج الصندوق، تكتشف المبدعون أن ” التفكير خارج الصندوق ” ، هو ميزة هائلة لمختلف جوانب حياتهم، فالقدرة على التفكير بعيدًا عن الطرق التقليدية تتطلب الإبداع، لذا يقدم ” صدى ” عدة نصائح هامة يمكن أن تتبعها؛ حتى يمكنك التفكير خارج الصندوق:

– العصف الذهني للأفكار: وهو عبارة عن تفاعل، وهذا النوع من المناقشات قد يحدث أمورًا إيجابية

– الرحلات المجانية للحدائق أو المؤتمرات: من المهم الخروج من منطقة الراحة اليومية إلى منطقة جديدة حيث الأفكار الجديدة.

– تدوير الأفكار: عن طريق إعادة تصورها، فيمكن تغيير اتجاه الأشياء، بإخفاء أنماط أكثر وضوحًا وإظهار أخرى.

– سؤال الطفل للحصول على النصيحة: أسأل الطفل كيف يمكن معالجة المشكلة مع تحويل المشكلة بطريقة يفهمها الطفل، وإعادة صياغة إجابته.

– البحث عن الإلهام بطريقة عشوائية: هناك حاجة لتحريك العقل؛ لذا ابحث عن الإلهام الذي يبدو بعيدًا عن المشكلة.

– الشخبطة: التقط قلمًا وورقة وأجلس هادئ العقل، ووازن نفسك، وابدأ في الشخبطة؛ لتحفيز الجانب الإبداعي، فالرسومات بمثابة خريطة للعقل.