حساب جديد لبرنامج الإسكان على ” تويتر “

عادل الحربي (صدى):

قام برنامج الإسكان التابع لوزارة الإسكان، بإطلاق صفحة جديدة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، والتي تهتم بالتواصل مع الجمهور والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالمشاريع الجديدة والخطط المطروحة للنهوض بقطاع الإسكان.

وجاء ذلك بعد حذف حسابه الأول في أقل من 24 ساعة من تدشينه، والذي غرد فيه تغريدة واحدة قال فيها: ” بعون الله ينطلق برنامج الإسكان بتضافر ١٦ جهة حكومية، لتوفير منظومة من الحلول السكنية والتمويلية المتكاملة لتمكين الأسر السعودية من امتلاك السكن الملائم. ”