بالفيديو.. معلم عربي يمازح طالبة بطريقة غير لائقة

متابعات(صدى):

أثار مدرس إنجليزي بإحدى الدول العربية، موجة من الغضب عبر مواقع التواصل، عقب نشر مقطع فيديو له وهو يداعب طالبة بطريق غير لائقة حيث أوهمها أنه ضربها بيده على مكان حساس أثناء شرح أحد دروس المادة فيما كان يضرب على قدمه.

ويظهر مقطع الفيديو فتاة تمر من أمام المدرس فيضربها على منطقة حساسة، ما يفجر موجة من الضحكات للطلاب، فيما زعم المدرس أنه لم يلمسها، وإنما كان يضرب قدمه حتى يخدعهم ويصور لهم أنه ضرب الفتاة.

ما أثار غضب المتابعين الذين أكدوا على ضرورة معرفة ملابسات الواقعة ومكان حدوثها ومحاسبة هذا المعلم.