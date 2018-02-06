إغلاق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة وتنفيذ 1537 جولة تفتيشية خلال شهرين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إغلاق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة وتنفيذ 1537 جولة تفتيشية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية تضمنت 416 جولة على مصنع أغذية وتم خلالها سحب 472 عينة، و157 جولة على مصانع مياه معبأة وثلج وتم خلالها سحب 152 عينة، كما تضمنت 964 جولة على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية وتم خلالها سحب 53 عينة.

وأضافت أنه تم إيقاف 74 خط انتاج في منشآت مياه وأغذية، وإتلاف 1449 كيلو جرام مواد غذائية للتلاعب بتواريخ صلاحيتها، وضبط 11.9 طن منتجات غذائية مخالفة، كما تم إتلاف 8860 كرتون مياه مخالفة؛ لإنتاجها دون ترخيص.

ولفتت إلى أنه تم ضبط 10 قضايا غش تجاري، مؤكده أنه تم إحالتها جميعًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين.

كما أشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في فساد المنتج الغذائي، آثار قوارض على المنتجات الغذائية، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، انتهاء فترة الصلاحية، مخالفات على البطاقة الغذائية للمنتج واستخدام مواد ملونة غير مسموح بها.